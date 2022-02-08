Песков: власти России принимают меры по борьбе с инфляцией

Давление инфляции на национальную экономику сохраняется, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сейчас дать точный прогноз относительно того, когда снизятся темпы инфляции, достаточно трудно, подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

«Конечно, это негативное явление. Инфляционное давление продолжается, в первую очередь из-за общемировых тенденций. Пока трудно сказать, когда оно будет исчерпано. Энергично принимаются меры», — указал Песков в ходе пресс-кола.

Представитель Кремля также отметил, что правительство страны активно предпринимает меры с целью снижения негативных последствий инфляции. Песков напомнил, что получающим пособия гражданам и пенсионерам уже демпфировали явление с помощью индексации.

Согласно подсчетам Росстата, годовая инфляция в конце января 2021 года достигла 8,82%. Месячный прирост цен составил 1,07%. Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции на 2022 год с 4% до 5,9%.