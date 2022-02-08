Школьников в Петербурге массово переводят на удаленку из-за коронавируса

Рост количества случаев заболеваемости коронавирусом в Петербурге привел к тому, что на дистанционный формат обучения переведены уже 8759 классов в 672 школах.

На смешанном формате обучения дома, организованном в соответствии с заявлениями родителей, находится 5517 детей, а 134 группы в 68 детских садах закрыты. Учеников 7-11 классов перевели на дистанционное обучение со 2 по 13 февраля в связи с распространением коронавируса в городе. Обучение детей с первого по шестой классы допускается при соблюдении всех требований Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетних петербуржцев все чаще госпитализируют из-за COVID-19. Еще в конце прошлого года губернатор Александр Беглов заявил, что город близится к достижению коллективного иммунитета к коронавирусу. Однако заболеваемость, наблюдающаяся в последние недели, бьет все рекорды.