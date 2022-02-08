Журналист Караччоло указал на стратегическую неопределенность США в вопросе Украины

США прикрывают панической пропагандой отсутствие представления о дипломатических действиях в общении с Россией. Об этом заявил итальянский журналист Лучио Караччоло.

Автор La Stampa написал статью о поведении США на мировой арене. Журналист указал на стратегическую неопределенность Вашингтона в вопросе Украины. Если у президента Соединенных Штатов Джо Байдена и был план по этой ситуации, то он оказался безуспешным.

«Вместо умной тактической непредсказуемости, у США, похоже, серьезная стратегическая неопределенность. Короче говоря, плана нет, а если и есть, то он не работает. Пропагандистский акцент на российском"вторжении", который так беспокоит украинцев, столкнувшихся со значительным оттоком капитала, не может его заменить», — говорится в материале Караччоло.

Ранее западные СМИ охарактеризовали переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона как необычные. Журналисты убеждены, что встреча может оказаться значимой для Киева.