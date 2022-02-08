Ушел из жизни продюсер и драматург Феликс Эскин

Известный продюсер и ветеран «Ленфильма» Феликс Михайлович Эскин скончался на 91 –м году жизни. Причина смерти пока не известна.

Информацией о смерти продюсера поделился официальный сайт «Ленфильма». Информация о дате и месте прощания с Эскином будет известна позже.

Отмечается, Феликс Эскин пришел трудится на киностудию в 1957 году, в итоге, он смог пройти путь от водопроводчика до организатора производства. Феликс Михайлович был директором картин «Двадцать дней без войны» и «Трудно быть богом». При жизни Эскин работал с такими режиссерами, как Виталий Мельников, Игорь Масленников, Иосиф Хейфиц и другие.