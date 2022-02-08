Путин о работе россиян в африканской стране: власти Мали приглашают и благодарят

Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов по поводу работы российских инструкторов в Мали. На пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном он также отметил, что речь идет о частном партнерстве африканской республики с российскими компаниями, которые не связаны с правительством или органами государственной власти РФ.

«Я уже сказал, что российское государство к этому не имеет никакого отношения. Говорю это совершенно ответственно без всяких задних мыслей. Местные власти на государственном уровне их приглашают, благодарят за проделанную работу и так далее», – заявил президент Путин.

Российский лидер также провел параллели между российско-малийским взаимодействием и сотрудничеством НАТО с членами и будущими членами Альянса:

«То есть, следуя общей логике, которая применительна к НАТО, к членам Альянса и будущим членам Альянса, если Мали делает такой выбор – работать с нашими компаниями, значит, она имеет на это право. Но хочу подчеркнуть, я сейчас еще кое-что добавлю господину Президенту после пресс-конференции, российское государство не имеет к этому никакого отношения. Там коммерческие интересы наших компаний, они договариваются с местным руководством».

Речь идет о российских инструкторах, приглашенных в Мали местными властями. Специалистам, которых на Западе зачастую называют сотрудниками «ЧВК Вагнера», поручено подготовить местные силовые и правоохранительные структуры к борьбе с террористическими формированиями, распространившимися в регионе Сахель.