Песков объяснил решение Макрона переночевать в московской гостинице

Президент Франции Эммануэль Макрон вместе со своей делегацией во время визита в Москву переночевал в одной из местных гостиниц, так как в Кремле идет ремонт. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что не осведомлен, в каком именно отеле остановились представители ФРГ. Песков также добавил, что вся французская делегация не смогла бы разместиться в Кремле, передает РБК.

«Это выбор наших гостей. Если я не ошибаюсь, в Кремле там ремонт, то ли еще что-то. Большинство гостей предпочитает жить в гостиницах», — сказал Песков.

Эммануэль Макрон прибыл в Москву на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств обсудили напряженность вокруг Украины и вопросы безопасности в Европе. Президент РФ согласился вывести из Белоруссии около 30 тысяч военных, которые задействованы в учениях «Союзная решимость 2022».

Политолог, руководитель центра французских исследований института Европы РАН Юрий Рубинский ранее оценил дружеский тон переговоров Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Специалист отметил, что инициатором доброжелательной манеры общения был французский лидер, что имеет большое значение, передает телеканал «360».