Нацистские лозунги украинских болельщиков стали поводом для обращения в МВД Нидерландов

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился в МВД Нидерландов с просьбой разобраться с проявлением национализма во время матча Чемпионата Европы по мини-футболу между Россией и Украиной.

Такой информацией поделилась глава основанного бизнесменом Евгением Пригожиным Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада.

Фанаты украинской команды позволили себе оскорбления в отношении игроков соперника. По словам Мельникова, с трибун звучали призывы к убийству граждан РФ. Правозащитник готов в качестве подтверждения предоставить видеозапись матча, пишет ФАН.

«На видео с игры отчетливо слышно скандирование националистических и нацистских лозунгов фанатами сборной Украины, которые хулиганы выкрикивали во время игры», — подчеркнул Мельников.

Также вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека надеется на то, что нидерландские правоохранители проведут объективное расследование и привлекут националистов к ответственности.