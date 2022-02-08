Около 5% населения Земли могли переболеть COVID-19 за время пандемии

Почти 400 миллионов жителей планеты перенесли COVID-19, на их долю приходится примерно 5% всех людей в мире. Однако точное количество заразившихся определить пока невозможно.

Это связано с особенностями ведения статистики. Государства фиксируют данные по случаям заражения, а не по переболевшим. К тому же некоторые люди могут переносить COVID-19 несколько раз, передает ТАСС.

Около половины всех случаев инфицирования приходятся на пять государств — США (более 77 млн), Индию (42 млн), Бразилию (26,6 млн), Францию (21 млн) и Великобританию (18 млн). Наибольшее количество зараженных граждан фиксируется в восточноевропейских странах.

За время пандемии из-за COVID-19 умерли более 5,7 миллиона человек. Уровень летальности при этом составляет 1,44%. Этот показатель растет незначительно, несмотря на стремительное распространение инфекции.