Сервис бронирования билетов назвал лучшие направления для путешествий на 14 февраля

Идеи для отдыха на День всех влюбленных в России и за рубежом представили аналитики сервиса для бронирования авиа- и железнодорожных билетов.

Согласно исследованию, путешествие внутри страны обойдется в пределах 10 тыс. рублей. Туристы могут отправиться в Мурманскую область и понаблюдать там за красотой романтичного природного явления — северного сияния.

Отдых в термальных бассейнах доступен в Тюмени, где также есть известный Мост влюбленных. Для прогулок среди европейской архитектуры подойдет Калининград.

Авторы исследования также выделили ряд зарубежных туристических направлений. В их число вошли Мальдивы, Доминикана и ОАЭ. Однако стоимость отдыха за границей будет выше.

«Вечером влюбленным предложат поужинать под звездами и насладиться свежими морепродуктами, а утром подадут завтрак прямо на виллу», — сообщили в Ozon Travel.

Московская область вошла в топ-10 регионов России по доле забронированных поездок в июне. В числе лидеров и Сочи, Анапа, Геленджик, Санкт-Петербург, Крым, Минеральные Воды, Москва, сообщает телеканал «360».