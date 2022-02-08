Мэрии Москвы и Санто-Доминго подписали программу сотрудничества

Москва и Санто-Доминго утвердили совместную программу на 2022-2024 годы. Документ предусматривает развитие партнерства в области культуры и культурного наследия, охраны окружающей среды, городского хозяйства и общественного транспорта.

Соглашение о сотрудничестве между городами подписали глава Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин и мэр Санто-Доминго Каролина Межиа де Гарриго.

Обе столицы имеют огромный потенциал для развития двусторонних связей. Москва поделится опытом в области городского планирования, организации паркового и общественного пространства. Также российская столица готова предложить наработки в сфере оказания электронных услуг и внедрения технологий smart city.

Стороны также планируют обмениваться информацией о туризме и туристических передвижениях между двумя городами, а также вопросами повышения качества туристического и гостиничного обслуживания.