Россия задействует все каналы разведки для того, чтобы разоблачить Украину, если та решит инсценировать теракт в одном из своих регионов и обвинить в происшествии ополченцев Донбасса. Так член Совета Федерации от республики Крым, председатель Русской общины Крыма Сергей Цеков прокомментировал «Политике Сегодня» информацию о подготовке киевскими властями диверсии против собственного народа.

Ранее представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко опубликовал в Telegram-канале данные агентурной разведки, которые подтверждают факт подготовки ВСУ теракта на востоке страны. Сообщается, что под удар может попасть один из крупных промышленных или социальных объектов в Харьковской, Донецкой или Луганской областях.

Украинские власти намерены обвинить в организации взрыва ЛДНР и тем самым создать себе повод для начала полномасштабной войны в Донбассе, объяснил Филипоненко.

Сергей Цеков рассказал, как в таком случае будет вести себя Россия.

«Лучшие ученики США — те все время провокациями занимаются. Мы отреагируем, как на провокацию, и сделаем все для того, чтобы вскрыть все обстоятельства, чтобы объяснить миру, что это провокация в стиле США или англо-саксов. А как-то по-другому мы реагировать не будем», – подчеркнул российский сенатор.

council.gov.ru / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

С ноября 2021 года западные СМИ обвиняют Россию в подготовке вторжения на Украину. Под этим предлогом страны НАТО начали поставлять Киеву крупные партии оружия. Только США за последние полтора месяца доставили более 700 тонн летального груза.

За такую «щедрую помощь» Украине первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал американцев «поджигателями войны».