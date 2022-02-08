Британский журналист Линн предостерег США от использования доллара как оружия против России

Превращение доллара в инструмент агрессивной внешней политики принесет США больше вреда, чем пользы. Такой вывод сделал журналист британского издания The Telegraph Мэтью Линн.

По его мнению, правительство Соединенных Штатов слишком часто прибегает к подобной стратегии из-за конфронтации с Россией. Со слов Линна, многие американские политики уверены, что бороться с «российской агрессией» с помощью доллара намного легче, чем истребителями, ракетами или морской пехотой США.

«За отклонение заказов на экспорт не придется платить жизнями солдат, тела которых будут возвращаться на родину в черных мешках для трупов, и не будет скорбящих матерей», — прокомментировал журналист.

Однако такое решение Вашингтона подтолкнет другие страны к поиску новой валюты для совершения международных сделок, ведь от этого зависит процветание их экономик. В конечном счете это приведет к огромному ущербу мировой торговле.

«Превращая доллар в оружие, Вашингтон может в конечном итоге ослабить роль своей денежной единицы как стержня мировой финансовой системы», — объяснил автор статьи.

Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

В первую очередь отказаться от доллара смогут Россия, Китай, а также страны еврозоны. Французские политики уже давно выдвигают требования об укреплении «европейского суверенитета». Также колумнист не исключает переход на криптовалюту.

Линн отметил, что Москва способна серьезно повлиять на мнение западных стран в этом вопросе. В случае необходимости поставки газа и нефти в Европу могут быть нормированы и даже снижены. Помимо этого, Россия может прекратить экспорт пшеницы.

«Это вполне может спровоцировать падение доллара как стержня мировой финансовой системы. И хотя для этого могут потребоваться годы, а то и десятилетия, он сам быстро придаст этому процессу дополнительный импульс», — подытожил журналист.

Ранее стало известно, что международные резервы РФ выросли за неделю на $1,4 млрд, достигнув отметки в $639,6 млрд. Согласно информации Центрального банка России, это оказалось историческим рекордом.