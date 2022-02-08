Владимир Путин проведет встречу с Касым-Жомартом Токаевым 10-11 февраля

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит рабочий визит в Россию 10-11 февраля. Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с коллегой.

Визит Токаева будет плановым. Сначала глава государства посетит российскую столицу. После совершит визит в Казань, сообщили журналисты «Коммерсанта» со ссылкой на источники в Москве и Нур-Султане.

Как утверждают в издании, между странами возник новый контекст взаимодействия на высшем уровне. Это связано с прошедшими в республике массовыми беспорядками.

Ранее Россию посетил президент Франции Эммануэль Макрон. Путин переговорил с лидером страны. Они обсудили ситуацию на Украине, НАТО и гарантии безопасности.