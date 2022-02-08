Российский биатлонист Максим Цветков лишился олимпийского золота из-за последнего промаха

Биатлонист Максим Цветков промахнулся во время своего последнего выстрела. В итоге он потерял шанс на получение золотой медали Олимпийских игр в Пекине.

Россиянин долгое время оставался главным претендентом на победу в стрельбе на трех огневых рубежах. Но в последней стойке Цветков промахнулся, чем лишил себя шанса на получение золотой медали. Первое место досталось французу Кентену Фийону Майе.

Серебро завоевал белорусский биатлонист Антон Смольский 14,8, (ни одного промаха) а бронза досталась норвежцу Йоханнесу Бе (31,1, два промаха). Цветков с результатом 34,9 и одним промахом занял четвертое место.