В Кремле допустили встречу Путина и Зеленского

Встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского возможна, если будут сформулированы ее конкретные цели. Об этом напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера озвучил позицию Москвы в ходе брифинга.

«Сначала нужно понять, встречаться с какой целью, по каким вопросам и ориентируясь на какой результат. Этого понимания пока не вызрело», — подчеркнул Дмитрий Песков.

По его словам, от саммита президентов никто не отказывается. Если переговоры помогут «разбить этот ставший уже гордиевым узел» по ситуации на юго-востоке Украины, Россия будет поддерживать их проведение.