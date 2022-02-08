Песков назвал источник фразы Путина в адрес Зеленского о спящей красавице

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков усомнился, что глава государства знаком с творчеством группы «Красная плесень». Он уточнил, что фраза «терпи, моя красавица», вероятнее всего, взята им из фольклора.

Фраза «терпи, моя красавица» была использована Путиным во время его рассуждений об исполнении Минских соглашений Украиной. Президент отметил, что украинские политики то соглашаются их выполнять, то заявляют, что эти договоренности вредят их стране, и они не согласны ни с одним из их пунктов.

Минские соглашения — документ, ставящий своей целью урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины. Они подписаны 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководством Украины, России, Франции и Германии.