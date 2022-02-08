Американские мороженщики выступили против переброски войск США в Польшу

Американская компания Ben & Jerry’s, производящая мороженное, раскритиковала решение президента США об отправке американских военных в Европу. Об этом сообщает польское издание Interia.

You cannot simultaneously prevent and prepare for war. ⁰⁰We call on President Biden to de-escalate tensions and work for peace rather than prepare for war. ⁰⁰Sending thousands more US troops to Europe in response to Russia’s threats against Ukraine only fans the flame of war. — Ben & Jerry's (@benandjerrys) February 4, 2022

«Нельзя одновременно стремиться предотвратить войну и готовиться к ней. Мы призываем президента заняться снижением напряженности и приложить усилия к достижению мира», — прокомментировала компания.

Однако мирный посыл производителя мороженного сразу остановил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин. Он посоветовал компании «освежить память» и указал на «планируемое российское вторжение на Украину».

facebook.com / @MorawieckiPL

Сообщение компании также вызвало бурное обсуждение в Сети. Множество анонимных интернет-пользователей, а также американские политики, журналисты и чиновники не разделили порыва представителей компании.

«Очень мило, что вы предлагаете отдать Украину на растерзание. Наслаждайтесь кровью на своих руках. Соединенные Штаты стараются остановить жестокое вторжение, а вы пишите позорные комментарии, демонстрирующие ваше невежество, и провоцируете тирана», — заявил бывший директор ЦРУ Джон Сайфер.

Ранее компания Ben & Jerry’s оказалась в центре скандала в Польше из-за поддержки ЛГБТ-сообщества. В 2018 году она на один день при помощи голографической проекции разместила радугу на варшавской площади Збавичеля.