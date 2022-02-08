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Американские мороженщики выступили против переброски войск США в Польшу

Европа и США
Американские мороженщики выступили против переброски войск США в Польшу

Американская компания Ben & Jerry’s, производящая мороженное, раскритиковала решение президента США об отправке американских военных в Европу. Об этом сообщает польское издание Interia.

«Нельзя одновременно стремиться предотвратить войну и готовиться к ней. Мы призываем президента заняться снижением напряженности и приложить усилия к достижению мира», — прокомментировала компания.

Однако мирный посыл производителя мороженного сразу остановил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин. Он посоветовал компании «освежить память» и указал на «планируемое российское вторжение на Украину».

Американские мороженщики выступили против переброски войск США в Польшу
facebook.com  / @MorawieckiPL

Сообщение компании также вызвало бурное обсуждение в Сети. Множество анонимных интернет-пользователей, а также американские политики, журналисты и чиновники не разделили порыва представителей компании.

«Очень мило, что вы предлагаете отдать Украину на растерзание. Наслаждайтесь кровью на своих руках. Соединенные Штаты стараются остановить жестокое вторжение, а вы пишите позорные комментарии, демонстрирующие ваше невежество, и провоцируете тирана», — заявил бывший директор ЦРУ Джон Сайфер.

Ранее компания Ben & Jerry’s оказалась в центре скандала в Польше из-за поддержки ЛГБТ-сообщества. В 2018 году она на один день при помощи голографической проекции разместила радугу на варшавской площади Збавичеля. 

#сша #польша #Ben & Jerry’s