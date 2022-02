Американские мороженщики выступили против переброски войск США в Польшу

Американская компания Ben & Jerry’s, производящая мороженное, раскритиковала решение президента США об отправке американских военных в Европу. Об этом сообщает польское издание Interia.

You cannot simultaneously prevent and prepare for war. ⁰⁰We call on President Biden to de-escalate tensions and work for peace rather than prepare for war. ⁰⁰Sending thousands more US troops to Europe in response to Russia’s threats against Ukraine only fans the flame of war.