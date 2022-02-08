Украинский политолог Бондаренко высказался о визите Макрона в Москву

Президент Франции Эммануэль Макрон встречей с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил желание наладить отношения с Москвой. Об этом рассказал украинский политолог Кость Бондаренко.

На позицию Парижа указывает и его отказ участвовать в санкционной войне с РФ. Хоть французы и ввели некоторые ограничения, их компании не прекратили работать с Москвой, и практика показывает, что Пятая республика не намерена ограничивать сотрудничество с Россией.

По мнению Бондаренко, главная хитрость Франции заключается в имитации русофобской риторики. Здравомыслящие политики выступают за сотрудничество с Москвой, и их поддерживают простые граждане.

«То есть Франция на самом деле еще восемь лет назад сделала свой выбор в пользу РФ, и Макрон сейчас, в самый разгар мощной антироссийской кампании США, лишь подтвердил этот выбор, приехав в Москву. Не нужно забывать, что президент Франции сейчас претендует на негласный статус лидера Европы, который «освободился» после ухода Меркель на почетную пенсию. Он понимает, что за признанием этого лидерства нужно обращаться к российскому президенту», — расшифровал позицию Макрона политолог в эфире канала «Наш».

Он уверен, что Франция будет занимать все более осторожную политику в отношении США. Париж потянет за собой остальную Европу, заставив повернуться в сторону России.