Коммунальные и дорожные предприятия Петербурга обыскивают в рамках дела о хищении средств

Силовики пришли с обысками в коммунальные и дорожные предприятия Северной столицы. Данные мероприятия могут быть связаны с некачественной уборкой снега.

Согласно источнику РИА Новости в региональной прокуратуре, правоохранители проводят обыски в рамках расследования уголовного дела о хищении денег городскими организациями, которые участвуют в уборке снега.

Отметим, что на протяжении зимы петербуржцы массово жалуются на неготовность команды губернатора Александра Беглова к зиме. В результате некачественной работы коммунальных служб дворы, тротуары и дороги оказались завалены снегом, что создает серьезную опасность для передвижения пешеходов и автомобилистов.