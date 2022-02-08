Вирусолог Щелканов заявил, что к началу марта пандемия COVID-19 в России пойдет на спад

Эксперт Роспотребнадзора Михаил Щелканов заявил, что заболеваемость коронавирусом в России пойдет на спад к началу марта. Но потом может произойти новый всплеск.

Вирусолог Щелканов отметил, что в сентябре-октябре можно ждать нового подъема заболеваемости из-за того, что россияне вернуться с отдыха и будут распространять инфекцию в привычных организованных коллективах. Но в ближайшие месяцы пандемия должна пойти на спад.

«После того, как спадет зимний пик, будет еще небольшой в марте-апреле, он по-разному выразится в разных климатических зонах. Потом к лету мы будем иметь локальный минимум», — сообщил Щелканов.

Ранее эксперт Роспотребнадзора Щелканов прогнозировал дальнейшую эволюцию коронавируса. По его мнению, новые штаммы этой инфекции станут намного более заразными, но и менее опасными для организма.