Тарасова резко отреагировала на призыв Канады исключить фигурное катание из Олимпийских игр

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова резко прокомментировала предложение канадской журналистки Сары Дженкинс исключить фигурное катание из Олимпийских игр, так как из года в год в этом виде спорта побеждают российские фигуристы.

«Придурков много!» — приводит слова Тарасовой RT.

Сотрудница канадского канала CBC Sports Дженкинс заявила, что в некоторых олимпийских видах спорта доминируют представители одной страны, поэтому от них нужно отказаться.

«Больше никакого фигурного катания из-за России. Больше никаких лыжных гонок из-за Норвегии. Бобслей стоит исключить, потому что там хозяйничают немцы. Конькобежный спорт должен покинуть программу из-за Нидерландов», – написала Дженкинс в Twitter.

Твит вызвал большой резонанс: пользователи так активно иронизировали и критиковали идею Дженкинс, что ей пришлось отключить комментарии. Свой пост журналистка написала после триумфального выступления российских фигуристов в командных соревнованиях, завоевавших «золото». В частности, 15-летняя Камила Валиева установила сразу несколько мировых рекордов в произвольной программе.

Юная спортсменка покорила сердца многих. В частности, голливудский актер Алек Болдуин публично признался, что восхищен талантом россиянки.