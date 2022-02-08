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Депутат Госдумы Вассерман поддержал позицию Путина по выполнению Минских соглашений

Политика
Депутат Госдумы Вассерман поддержал позицию Путина по выполнению Минских соглашений

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман рассказал, почему власти Украины отказываются выполнять Минские соглашения. Он прокомментировал позицию президента РФ Владимира Путина по этому вопросу.

Ранее российский лидер на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном призвал Киев выполнить обязательства по Донбассу. Он сказал так: «Ну нравится — не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять».

«Я уже много раз говорил, что нынешняя киевская власть не может выполнить Минские соглашения просто потому, что в этом случае она не сможет продолжать террор, направленный на превращение русского большинства граждан Украины в нечто антирусское. Собственно, так эти соглашения и задуманы, чтобы сделать террористическую группировку, захватившую власть на Украине в феврале 2014 года, чем-то более или менее вменяемым, а если это не получится, то вынудить ее покинуть коридоры власти», — рассказал Вассерман РЕН ТВ.

Он подчеркнул, что урегулировать ситуацию в Донбассе и положить конец кризису на Украине может только исполнение Минских соглашений. Именно об этом говорит Путин.

«Владимир Владимирович настаивает на выполнении Минских соглашений не только потому, что они утверждены ООН, но и потому что единственный способ прекратить конфликт на Украине — это как раз и есть принципиальный отказ от идеи превратить русское большинство граждан Украины в нечто антирусское», — отметил депутат.

Путин встретился с Макроном 7 февраля. Французский лидер озвучил несколько идей по урегулированию украинского вопроса.

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