Годовалый малыш пострадал из-за падения снега на коляску на 4-й Советской

Снег упал на коляску с ребенком на 4-й Советской улице в Петербурге. В результате малышу понадобилась помощь медиков.

Инцидент произошел недалеко от дома №138 на 4-й Советской улице. У годовалого мальчика, лежавшего в коляске, медики диагностировали ушиб передней брюшной стенки, отмечает Piter.tv. После того как специалисты оказали малышу необходимую помощь, родители забрали его домой.

Проблема падения снега с крыш — не нова для Северной столицы. С начала зимы петербуржцы не раз наблюдали летящие с домой снежные массы и даже глыбы льда. Множеству горожан потребовалась помощь медиков. К тому же известны случаи повреждения автомобилей. Так, петербурженка отсудила у ООО «Жилкомсервис № 3» порядка 900 тыс. рублей после падения наледи на машину.

Глава Северной столицы Александр Беглов заявлял, что у города достаточно техники для уборки последствий снегопадов. Тем не менее ситуация на дорогах, в пешеходных зонах, а также на крышах зданий свидетельствует об обратном. Петербуржцам приходится самостоятельно убирать во дворах домов, не дожидаясь коммунальщиков.