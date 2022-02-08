«Великий царь»: монах Авель предсказал благоденствие России в 2024 году

Великий царь придет к власти в России в 2024 году, что принесет стране благоденствие. Об этом гласит старинное предсказание монаха Авеля.

В 2023 году человечество столкнется с проблемами. Мощный экономический кризис может охватить все страны. Ситуация последних лет только подтверждает эти слова, полагают эксперты.

Предсказатель из Средневековья Василий Немчин в своих видениях видел малый апокалипсис в 2023 году. Он сумел предсказать страшное и ужасное, с чем придется столкнуться людям, однако о конце света в его пророчестве речь не шла.

Уже в 2024 году ситуация поменяется кардинальным образом. Монах Авель, предсказывавший судьбы российских царей, оставил пророческие записи на иконе, которую ему заказала императрица Екатерина II. Согласно пророчеству, в 2024 году на престол взойдет великий царь, который сумеет привести российское государство к благоденствию.

Французский алхимик Нострадамус подтверждал эти слова. Согласно его предсказанию, россияне сумеют обнаружить в недрах земли то, что сделает их страну самой могущественной на планете, передали «Невские Новости».

Ранее появилась информация, что болгарская провидица Ванга предрекла возвращение некоторых держав в состав России в 2022 году. Какие конкретно страны имелись в виду, неясно.