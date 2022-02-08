В Ельцин Центре раскрыли личность вандала, испортившего картину ученицы Малевича

Следователи из Екатеринбурга установили личность вандала, который испортил картину ученицы известного художника-авангардиста Казимира Малевича Анны Лепорской. Злоумышленником оказался 60-летний сотрудник частной охранной организации, работающий охранником в Ельцин Центре.

В декабре прошлого года мужчина впервые вышел на работу и, увидев в экспозиции картину «Три фигуры» авторства Анны Лепорской, достал шариковую ручку и подрисовал безликим героям полотна глаза. В начале февраля правоохранители возбудили уголовное дело по статье 214 УК РФ («вандализм»).

Столичные эксперты оценили причиненный ущерб в 250 тысяч рублей. Сама картина «Три фигуры» была застрахована почти на 75 миллионов рублей.

«Это сотрудник частной охранной организации, осуществляющей охранную деятельность Ельцин Центра, — рассказала пресс-секретарь музея Евгения Капитонихина. — Картина реставрируется, ущерб устраним без последствий для произведения искусства. Ельцин Центр воздерживался от комментирования этой ситуации по горячим следам, поскольку шло внутреннее расследование инцидента, взаимодействие с правоохранительными органами».

При этом начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал журналистам, что задержанный охранник Ельцин Центра во время следственных мероприятий вел себя «достаточно агрессивно». Бывший сотрудник ЧОП «демонстрировал, что весь процесс ему не по душе».