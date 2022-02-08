Аналитик Антонопулос: транзитные санкции Белоруссии привели экономику Литвы к параличу

Транзитное противостояние с Белоруссией парализовало транспортную систему и промышленность Литвы. Об этом заявил политический аналитик, научный сотрудник Центра синкретических исследований Пол Антонопулос в материале для InfoBrics.

Журналисты «ПолитРоссия» в пересказе оригинальной статьи обратили внимание на первые результаты войны между Белоруссией и Литвой на транзитном поприще.

Минск запретил транзит нефтепродуктов, а также химических и минеральных удобрений, которые были погружены на литовской территории. Санкции ввели после того, как Вильнюс ограничил поток удобрений белорусского производства в морские порты Литвы. Соответствующие уведомления получила компания «Литовские железные дороги».

«Мы расцениваем это как угрозы, к которым нужно относиться серьезно, потому что пусть даже такие угрозы иногда кажутся странными или непонятными, но у нас есть опыт, когда такие угрозы были выполнены. Такая ситуация была с организацией нелегальной миграции у границ Европейского союза, это тоже была угроза Минска, организованная с помощью минского режима», — говорит премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

По мнению Антонопулоса, существует 3 способа для борьбы с белорусскими рестрикциями. Первый — транзит через территорию Польши, второй — через Россию и Латвию, третий — через ту же Белоруссию, но уже с помощью грузовых автомобилей. Но в каждом вариантов есть свои «подводные камни».

В итоге один хитрый ход белорусского лидера Лукашенко приводит Литву к полному параличу транспортной системы и промышленности. Особенно серьезно это ощущается в период тяжелой ситуации в экономике страны — она близка к краху.