«Отвел душу». Дональд Трамп выпустил книгу с язвительными комментариями о своих оппонентах

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал мемуары «Наше совместное путешествие», где поделился своими заметками о работе в Белом доме. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

Книга мгновенно стала бестселлером. Она принесла автору 20 миллионов долларов, а первые 100 тысяч экземпляров были проданы за шесть недель. Многие считают, что причина успеха в насмешливо-язвительных подписях фотографий, которые были сделаны во время работы Трампа в качестве главы государства.

«Марк Цукерберг частенько ходил в Белый дом, чтобы лизать мне зад», — сделал заметку бывший американский лидер на одной из фотографии.

Досталось также и нынешнему спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси:

«Она кричала и тряслась, как осенний лист. Она, мать ее за ногу, совсем поехавшая. Отсюда и прозвище — Поехавшая Нэнси».

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Также Трамп не обошел тему российско-американских отношении. Однако, в отличие от внутренней политики, в отношении России он выразился в более дипломатическом и уважительном ключе.

«У меня были очень хорошие отношения с президентом Путиным. С точки зрения национальной безопасности США очень важно находить общий язык с такими странами, как Россия», — прокомментировал он.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия во главе с президентом США Джо Байденом за год разрушила страну. Бывший президент обвинил демократов в неконтролируемом притоке мигрантов через южную границу и росте уровня преступности.