Захарова указала на участие США в нагнетании истерики вокруг Курильских островов

Япония занимается искусственным нагнетанием обстановки в вопросе принадлежности Курил. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, подобное нагнетание подогревается японским политистеблишментом. А за ними стоит американский посол.

«Посмотрите на все наши заявления об искусственном нагнетании истерики, напряженности вокруг территориального вопроса. Японское руководство, мне кажется, вообще все свое время, которое могло бы быть уделено выстраиванию нормальных полноценных, экономических, финансовых, культурных связей с нашей страной, посвящает всю эту энергию и страсть пускает в зацикленность на эту тему. Мы каждый раз отмечали искусственный характер этой проблемы и ее нагнетание», — заявляет Захарова в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

Официальный представитель российского МИД подчеркнула, что сомнений в участии США «никогда не было». Штатам выгодно «тормозить» решение вопроса Курил. Это позволяет сдерживать реализацию полномасштабного сотрудничества между Россией и Японией.