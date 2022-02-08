Байден не сразу смог вспомнить «нападающую» на Украину страну

Президент США Джо Байден в очередной раз оконфузился во время пресс-конференции по итогам саммита с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Американский лидер не сразу смог вспомнить «нападающую» на Украину страну. Вместо обычно озвучиваемой России Байден назвал Германию.

«Позвольте мне ответить сначала на первый вопрос. Если Германия...если Россия "вторгнется", то есть если танки и войска пересекут границу Украины снова, тогда (газопровода. — Прим.ред.) «Северного потока — 2» не станет, мы положим ему конец», — говорится в выступлении президента перед СМИ.

В последние несколько месяцев Запад распространяет сведения о «нападении» России на Украину. Редакция Bloomberg и вовсе сообщила о «начале вторжения», за что спустя время извинилась. На сайте издания появилась информация об ошибочном заголовке и сожалении. Представитель генсека ООН Фархан Хак призвал не нагнетать обстановку вокруг ситуации в Донбассе.