Американский фигурист Нейтан Чен выиграл короткую программу с мировым рекордом на ОИ

Спортсмен из США Нейтан Чен стал олимпийским чемпионом в короткой программе на соревнованиях по фигурному катанию.

Фигурист установил новый мировой рекорд в истории коротких программ, показав результат 113,97 балла. Предыдущее достижение было установлено японским спортсменом Юдзуру Ханю. Серебряную медаль на зимних Олимпийских играх завоевал Юма Кагияма, бронзу — Шома Уно. Российский фигурист Евгений Семененко показал седьмой результат, получив от судей 95,76 балла.

Ранее петербургский футбольный клуб «Зенит» поздравил на своей официальной странице в Instagram сборную России с победой в командном турнире по фигурному катанию. Спортсмены по итогам восьми дисциплин набрали 74 балла.