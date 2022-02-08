Москва рассчитывает на отказ Евросоюза от антироссийских санкций

Международная финансовая система может пострадать в случае введения Евросоюзом антироссийских санкций. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

В беседе с журналистами РИА Новости дипломат отметил, что Москва рассчитывает на отказ Брюсселя от антироссийских ограничений. В противном случае мировой экономике будет нанесен серьезный урон.

«Надеемся, что в отличие от лишенного какой бы то ни было адекватности подхода Вашингтона на «санкционном поприще» благоразумие в Брюсселе все же возобладает и задействования подобных ограничительных мер, от которых пострадала бы прежде всего устойчивость самой международной финансовой системы, а также восстановление мировой экономики и способность своевременно выполнить ЦУР (цели устойчивого развития. — Прим.ред.), не произойдет», — пояснил замминистра.

Ранее Панкин указал на создание Западом поводов для санкций против России. Среди таких дипломат озвучил и «нападение» на Украину, сообщается на RT.