«Терпи, моя красавица». Итоги шестичасовых переговоров Путина и Макрона

В минувший понедельник, 7 февраля, Москву с официальным визитом посетил президент Франции Эмманюэль Макрон. В преддверии апрельских выборов глава Пятой республики решил устроить себе небольшое восточноевропейское турне: сперва переговоры с президентом Владимиром Путиным, а уже сегодня –перелет в Киев и встреча с Владимиром Зеленским.

Покинуть Париж с легким сердцем у Макрона не получилось. За несколько часов до вылета с ним по телефону связался американский коллега Джозеф Байден, который, если верить сводке из Белого дома, обсудил с французским президентом «дипломатические усилия и меры сдерживания в ответ на продолжающееся наращивание Россией военных сил на границах Украины».

Сам же Макрон за сутки до начала переговоров продемонстрировал «позитивный» настрой и дипломатическую непоколебимость. В беседе с журналистами газеты Le Journal du dimanche он признался, что на успех переговоров по «украинскому вопросу» ему рассчитывать не приходится:

«Надо быть реалистами, – посоветовал Макрон. – Мы не добьемся односторонних мер, но важно не допустить ухудшения ситуации [на Украине], прежде чем выстраивать механизмы и шаги по повышению взаимного доверия».

Такая «решимость» впечатлила даже видавших виды экспертов агентства Bloomberg. Политологи в один голос начали твердить о том, что переговоры в Москве обернутся для Макрона полным провалом, поскольку он планирует обсуждать вопросы, находящиеся совсем не в его компетенции.

Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

НАТО и Донбасс

Из самолета Макрон вышел около половины шестого вечера, менее чем через час СМИ сообщили о начале встречи президентов Франции и России. Переговоры длились практически шести часов, при этом подробности столь продолжительной беседы остались «за кадром». На итоговой пресс-конференции французский президент лишь намекнул, что речь шла о непростой ситуации на Украине и гарантиях безопасности, которые последние несколько недель обсуждают РФ и США.

«Следующие несколько дней будут решающими и потребуют интенсивных дискуссий, которые мы будем вести вместе», — пообещал Эмманюэль Макрон.

Владимир Путин вел себя более открыто перед журналистами. Он лишний раз напомнил руководству НАТО (и Макрону, как представителю Североатлантического альянса) о предложениях Москвы, которые пока остаются проигнорированными.

«По всем ключевым вопросам – нерасширение НАТО, неразмещение ударных систем на наших границах, возвращение инфраструктуры НАТО к рубежам на 1997 год – не просто нет позиции, даже ответа нет: да или нет. Мы видим там политические клише, а не ответ на наши вопросы», — возмутился Путин.

kremlin.ru / Администрация президента России

Почти сразу президент перешел к украинскому вопросу, а именно – к нежеланию Киева соблюдать обязательства, прописанные в минских договоренностях.

«Нет подвижек по таким принципиальных вопросам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы, правовые аспекты особого статуса Донбасса, — обратил внимание Путин. — До сих пор не закреплена в украинском законодательстве известная, во всяком случае для специалистов, формула Штайнмайера».

Досталось и украинскому президенту Владимиру Зеленскому, который в рамках пресс-подхода на миг превратился в знаменитую «красавицу» из всеми известной поговорки.

«Альтернативы Минским соглашениям нет, даже если украинские власти, включая президента Владимира Зеленского, периодически отказываются от их соблюдения. <…> Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится», — подчеркнул президент РФ.

При этом командование НАТО продолжает «накачивать Украину современными видами вооружения» и направлять в Киев военных специалистов для обучения бойцов ВСУ. Эта тема, добавил Владимир Путин, также обсуждалась в ходе шестичасовых переговоров.

www.kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

«Победителей не будет»

Отдельно президент России упомянул возможное вступление Украины в НАТО, а точнее – последствия, к которым это может привести. В данном вопросе все упирается в статус Крымского полуострова. Как только Владимир Зеленский договорится о сотрудничестве с командованием Альянса, война между РФ и НАТО станет лишь вопросом времени.

«Россия — одна из ведущих ядерных держав. А по некоторым компонентам, по современности, даже многих опережаем. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете и глазом моргнуть, как будете исполнять пункт пятый римского договора [положение о "коллективной обороне"]. Господин президент [Макрон], конечно, не хочет этого развития. И я не хочу. Поэтому он здесь и находится, и мучает меня уже шесть часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения», — сообщил Путин.

В заключение президенты сошлись на том, что после визита Макрона на Украину они «созвонятся» для «построения собственных шагов».

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Стремление к популярности

Визит Эмманюэля Макрона в Москву вызвал неоднозначную реакцию экспертного сообщества. Политологи разделились на два лагеря: одни похвалили президента Франции за инициативность и готовность выступать посредником в урегулировании украинского кризиса. Другие увидели во встрече с Путиным не желание мирно разрешить конфликт между Киевом и Москвой, а стремление набрать «политических очков» перед грядущими выборами.

«Главная задача Макрона в преддверии выборов – вернуть себе рейтинг доверия, на сегодня его, по данным социологической компании Elabe, поддерживают 35%. Повысить себе рейтинг президент пытается через все сферы: от здравоохранения (снятие ряда пандемийных ограничений) до внешней политики. И именно внешняя политика для Макрона сегодня является приоритетной», — пишет эксперт по международным отношениям Дарья Платонова.

Выборы пройдут 10 апреля, и позитивная динамика переговоров с Владимиром Путиным – это настоящий «счастливый билет» для Макрона. Президент Франции покажет оппонентам по президентской гонке, что все еще может говорить практически наравне с «лидерами нового многополярного мира», делают выводы эксперты «Незыгаря».

ИА «Политика Сегодня». / Владимир Ягудаев

Впереди президента Франции ждут переговоры с руководством Украины – в вотчину господина Зеленского Макрон прилетит уже сегодня. В Киеве французского лидера ждут, чтобы попросить у него оружие для украинских военнослужащих. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, при обсуждении этой темы «не может быть стран-исключений».