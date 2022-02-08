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Авторы La Repubblica предсказали назначение итальянца на пост генсека НАТО

Политика
Авторы La Repubblica предсказали назначение итальянца на пост генсека НАТО

Фаворитом на пост генерального секретаря НАТО является представитель Италии. Об этом пишет газета La Repubblica.

По данным журналистов, следуя негласной ротации, пост должен занять человек из стран Средиземноморского региона. Испания и Португалия не могут получить преимущество, так как их представители уже занимают высокие посты:испанец Жозеп Боррель возглавляет евродипломатию, а португалец Антониу Гутерреш является Генеральным секретарем ООН.

Журналисты пишут, что итальянское правительство пока не определилось с кандидатом. Его нужно будет утвердить до саммита НАТО в Мадриде.

Согласно негласной традиции, пост генсека Альянса занимают бывшие премьер-министры. Однако может быть принята и кандидатура министра.

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