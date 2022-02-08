Женская сборная Канады обыграла США в матче олимпийского хоккейного турнира в Пекине

Канадская сборная одержала победу над США в заключительном матче группового этапа женского хоккейного турнира ОИ-2022.

Сборная США потерпела поражение от Канады в игре четвертого тура группового этапа олимпийского турнира. Матч на стадионе «Укэсун Спортс-центр» завершился победой номинальных гостей со счетом 4:2.

Женская сборная Канады с первого места вышла в четвертьфинал олимпийского турнира. Американки заняли вторую позицию в турнирной таблице группы A. Соперники сборных США и Канады по четвертьфинальным матчам определятся позже. Американская национальная команда является действующим победителем хоккейного турнира в рамках зимней Олимпиады.