ПСЖ интересуется возможностью приобретения Криштиану Роналду

Французский «Пари Сен-Жермен» ближайшим летом может подписать контракт с форвардом «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Предполагается, что летом 2022 года нынешнего главного тренера парижан Маурисио Почеттино сменит Зинедин Зидан, который знаком с Роналду по совместной работе в мадридском «Реале», сообщает испанская Marca. Одно из главных требований французского специалиста — подписание контракта с португальской звездой футбола. Сумма трансфера может составить приблизительно 30 млн евро.

Прошлым летом «Пари Сен-Жермен» совершил главный трансфер мирового футбола за последние годы. Состав французского гранда пополнил аргентинец Лионель Месси. Нападающий переехал во Францию на правах свободного агента.