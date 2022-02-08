На Филиппинах стартовала предвыборная кампания кандидатов в президенты республики

Сенатор Кико Пангилиан и действующий вице-президент Филиппин Мариа Лени Робредо начали свою предвыборную кампанию. Они выступили в муниципалитете Лупи.

Предвыборная кампания кандидатов в президенты и вице-президенты Филиппин стартовала 8 февраля. Робредо и Пангилиан в течение дня планируют посетить несколько городов в провинции Южный Камаринес. Как уточнили в СМИ, предвыборная гонка продлится 90 дней.

В другой части республики кампанию начали сенаторы Панфило Лаксон и Висенте Сотто III. Они провели митинг в Имусе. Политики указали на большой опыт в соответствующей сфере и призвали соотечественников отдать за них свои голоса.

Сын бывшего главы государства Фердинанд Маркос и дочь действующего лидера республики Сара Дутерте-Карпио также начали свою деятельность в преддверии выборов.

Ранее местные издания сообщили, что нынешний президент Родриго Дутерте не может переизбраться на следующий срок. Так гласит Конституция. Выборы главы государства и больше 300 членов парламента запланированы на 9 мая.