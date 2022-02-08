Запад вывел на новый уровень спекуляции по «агрессии» России. Теперь сообщения зарубежной прессы затронули Олимпиаду в Пекине, заявили аналитики портала Strategic Culture.

В течение нескольких месяцев западные СМИ активно распространяли сведения о планируемом «вторжении» России на Украину. Однако спустя время страны ЕС и США убедились в несоответствии действительности собственных заявлений. После этого в изданиях связали несостоявшееся «вторжение» с Олимпиадой в Китае. Как утверждают журналисты на Западе, Россия и Китай «договорились об отсрочке нападения» из-за зимних Игр.

«Журналистам западных СМИ нужно как-то сохранить лицо, после того как распространяемые ими слухи о российском «вторжении» спровоцировали геополитическую напряженность в Европе», — цитируют авторов материала журналисты «ПолитРоссии».

Западная сторона превратила Олимпиаду в Пекине в циничную игру. Аналитики портала раскрыли хитрый план зарубежных стран по разжиганию конфликта с помощью Украины. Ведь распространяемые в СМИ сообщения о «вторжении» являются агрессией и опасной провокацией, говорится в материале.

Ранее стало известно о возможном переезде посольства США в Киеве. Как уточнили в СМИ, американская дипмиссия может переместиться на запад Украины из-за риска ухудшения ситуации на востоке.