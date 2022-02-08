The New York Times: Украина грезит о возвращении ядерного статуса, но не осознает последствий

Киевские власти грезят о возвращении Украине статуса ядерной державы, но не осознают цены за такой шаг. Такой вывод сделали журналисты американского издания The New York Times.

Во времена Советского Союза на территории УССР было размещено примерно 5000 единиц ядерного оружия. Многие из них представляли ракеты большой дальности, которые содержали в себе до десяти термоядерных боезарядов. Каждый такой боезаряд во много раз превосходил атомную бомбу, которую сбросили американцы на Хиросиму и Нагасаки.

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В 1994 году лидеры России, Украины, США и Великобритании подписали Будапештский меморандум, по которому Украина отказывалась от ядерного оружия взамен на гарантии безопасности со стороны основных ядерных держав. Дипломаты окрестили данное соглашение «триумфом политики разоружения».

Однако журналисты The New York Times пришли к выводу, что сегодня в Киеве романтизируют свое ядерное прошлое.

«Суть такова: у нас было оружие, мы от него отказались, и смотрите, что сегодня происходит. На политическому уровне я не вижу никакого движения к пересмотру. Но на уровне населения это популярная идея», — прокомментировал специалист по Украине из Гарвардского университета Мариана Буджерин.

В марте 2014 года бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко заявил, что Украина в новых условиях имеет моральное и юридическое право восстановить свой ядерный статус. В июле ультранационалистический парламентский блок внес на рассмотрение законопроект о восстановлении ядерного арсенала. В том же году был проведен социологический опрос, который показал, что 50% населения поддерживает эту идею.

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По мнению западных военных экспертов, заявления Киева о возвращении стране ядерного статуса являются пустым позерством. Как только украинские власти всерьез озаботятся этой проблемой, они столкнутся со множеством научных, материально-технических, организационных, финансовых и геополитических проблем, которые не способны разрешить, отмечают в The New York Times.

Ранее стало известно, что в центре Киева состоялась внезапная выставка надувной военной техники. Вместе с экспонатами была размещен плакат с надписью: «Я надул танки, а военные надули меня». На такой отчаянный шаг пошел украинский предприниматель Назар Дибров после того, ВСУ отказались принимать муляжи «на вооружение».