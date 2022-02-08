Посольство США в Киеве рассматривает возможность переезда в западную часть Украины

Посольство США в Киеве может переехать в западную часть Украины. Об этом сообщает портал BuzzFeed.

Осведомленные источники сообщили корреспондентам, что сотрудники американского представительства рассматривают возможность переезда на запад Украины. Причиной послужили опасения из-за эскалации ситуации в Киеве.

Они уточняют, что окончательное решение еще не принято. Тем не менее вопрос переезда «активно обсуждается» специалистами. Сотрудники Госдепартамента пояснили, что пока что «сообщить нечего».

На данный момент посольство Соединенных Штатов на Украине работает в штатном режиме и продолжает предоставлять консульские услуги.