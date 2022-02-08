«Челночная дипломатия». Что мировые СМИ пишут о встрече Путина и Макрона

Вечером 7 февраля в Москве завершились длительные переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Беседа за закрытыми дверями длилась более пяти часов, еще час главы государств посвятили прессе.

Западные СМИ неоднозначно оценили итоги встречи. Одни увидели в беседе двух президентов «проблеск надежды», другие сочли ее провальной, третьи выступили с резкой критикой в адрес Макрона. Подробности — в материале «Политики Сегодня».

Франция

Во время визита в Москву главу Пятой республики сопровождали несколько французских журналистов, в том числе труженики пера из Liberation. Уже в полночь на первой полосе газеты появилась статья по итогам переговоров с громким заголовком «Пять часов и никакой деэскалации».

Автор обратил внимание, что участники переговоров продемонстрировали готовность сделать все возможное, чтобы избежать обострения ситуации на Украине, но при этом оба президента все же остались при своих точках зрения на украинский кризис.

«Россия снова требует возвращения НАТО на территорию, существовавшую до 1997 года, осуждая (под ироничной улыбкой Макрона) "нарушения прав человека" на Украине. Температура внезапно падает, когда глава Кремля намекает на опасность ядерной эскалации между Востоком и Западом», – поделился впечатлениями журналист.

В Liberation уверены, что намерения Макрона остались нереализованными. Президент рассчитывал выйти из Кремля «победителем», хотел рассказать миру о «явных признаках деэскалации» конфликта или хотя бы о возвращении Путина в «нормандскую четверку».

Французские журналисты пишут, что Макрон сейчас пытается достигнуть хоть какого-то прогресса по Украине, поскольку в апреле Пятая республика будет избирать нового президента. По этой причине глава государства организовал «дипломатический марафон», в рамках которого после Москвы посетит Киев и Берлин. В столице Германии его будут ждать канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда.

Global Look Press / Łukasz Gągulski/Polska Agencja Prasowa

США

СМИ Соединенных Штатов сошлись во мнении, что Макрон взял на себя роль лидера в переговорах по Украине. Так, корреспондент телеканала CNN назвал французского президента «центральной фигурой в дипломатических усилиях Европы» по урегулированию украинского кризиса.

Газета The New York Times (NYT) увидела в Макроне «самого активного собеседника Путина», отметив, что за последние два месяца главы государств созванивались уже пять раз.

Так же журналисты NYT подчеркнули, что Путин «оставил дверь для дальнейшей дипломатии открытой», поскольку Макрон предложил ему ряд «вполне осуществимых» идей для дальнейшей деэскалации конфликта.

«Президент Франции собирался посетить Киев во вторник, чтобы продолжить свою челночную дипломатию. Канцлер Германии Олаф Шольц был в Вашингтоне в понедельник, чтобы встретиться с президентом [Джозефом] Байденом, и на следующей неделе планирует посетить Москву и Киев», – отметили журналисты.

Испания

Журналисты испанской газеты El País постарались уйти от официоза и обратили внимание на интересные детали прошедшей встречи. Испанцы, к примеру, упомянули, что Владимир Путин и Эмманюэль Макрон во время переговоров были «разделены огромным столом», который, по их мнению, можно считать символом дипломатического разрыва между РФ и НАТО. А саму тему саммита в Мадриде иронично назвали «поиском ответов по украинскому осиному гнезду».

kremlin.ru / Администрация президента России

«Российский лидер не сдвинул ни одной своей красной линии. Он признал, что некоторые предложения, озвученные Макроном, могут стать основой для будущих совместных шагов и назвал некоторые идеи французского лидера о безопасности Европы реалистичными», – резюмировали в El País.

Важным итогом прошедшей встречи стало соглашение сторон о том, что не стоит предпринимать «новых военных инициатив». Владимир Путин обязался вывести из Белоруссии 30 тысяч российских военных сразу после окончания совместных учений с Минском в феврале.

Великобритания

Живее всего встречу Путина и Макрона обсуждают в Великобритании. Едва ли сегодня в Соединенном Королевстве можно найти хотя бы один таблоид, проигнорировавший эту тему.

Так, в газете Financial Times оценили стремление Макрона избежать войны, а сами переговоры назвали «шагом к снижению напряженности» вокруг Украины.

Издание The Telegraph увидело в беседе российского и французского лидеров «проблеск надежды» на то, что полномасштабной войны не будет. Тем не менее журналисты обеспокоились нежеланием Путина отвести войска от юго-западных границ. Российский лидер напомнил, что армия находится на территории РФ, а где именно — вопрос сугубо суверенный.

«Поскольку западные лидеры угрожали Кремлю санкциями в случае вторжения на Украину, президент Макрон <...> занял более нейтральную позицию, сыграв роль посредника между Москвой и Западом. Господину Макрону предстоят выборы в апреле», – напомнили в The Telegraph.

kremlin.ru / Администрация президента России

«Признаки прогресса» в диалоге Путина и Макрона увидели и журналисты издания The Guardian. Об этом, по их мнению, свидетельствуют некие тайные договоренности президентов по предложениям Парижа. В остальном же после саммита не стоит ожидать больших перемен, о чем авторы статьи заявили еще в заголовке:

«Переговоры между Макроном и Путиным не привели к прорыву по Украине. <...> Неясно, как челночная дипломатия Макрона может удовлетворить требование России исключить членство Украины в НАТО. При этом он утверждает, что политика открытых дверей альянса является "экзистенциальной для Европы"».

Сегодня, 8 февраля, Эмманюэль Макрон встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским. Французский лидер пообещал Путину обсудить в Киеве исполнение Минских соглашений и сразу сообщить о результатах переговоров по телефону.

В ответ на это в газете Daily Express заявили, что Макрон вкладывает «большой политический капитал» в свою миссию. Поэтому может оказаться в крайне неловком положении, если по итогу вернется в Париж «с пустыми руками».