МИД Новой Зеландии призвал своих граждан покинуть Украину

Гражданам Новой Зеландии стоит задуматься о выезде с Украины. С таким заявлением выступил представитель МИД южного государства, сообщает телеканал 1News.

Он опасается, что есть риск обострения ситуации на Украине. Покинуть страну советуют коммерческим способом тем людям, присутствие которых в стране необязательно. Дипломат рекомендовал заранее убедиться, что все документы для поездки подготовлены.

«Новая Зеландия поддерживает близкие контакты с партнерами из консульства относительно планов на случай чрезвычайных обстоятельств, если ситуация на Украине обострится», — приводит телеканал слова представителя МИД.

США и страны Европы в последнее время часто говорят о якобы намерениях России вторгнуться на Украину. Москва эти заявления отвергает, так как не проявляет агрессии в отношении других стран.