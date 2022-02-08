Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

ВККС дала согласие на возбуждение дел по восьми статьям против экс-судьи из Татарстана

Происшествия
ВККС дала согласие на возбуждение дел по восьми статьям против экс-судьи из Татарстана

Экс-председатель Пестречинского суда Татарстана Ирек Набиев стал фигурантом дела по восьми статьям УК РФ. Согласие на привлечение судьи в отставке к уголовной ответственности дала ВККС России, сообщил ТАСС со ссылкой на коллегию.

Напомним, что СК просил ВККС возбудить против Набиева уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, похищении человека, незаконном обороте наркотиков, вымогательстве, превышении должностных полномочий, подделке документов, отмывании денежных средств и получении взятки.

К настоящему моменту известно, что экс-судья успел уехать из России еще до новогодних праздников. Его текущее местоположение остается неизвестным. Ведется следствие.

#мошенничество #уголовное дело #вымогательство #наркотики #разрешение #похищение человека #получение взятки #превышение полномочий #судья в отставке #подделка документов #вккс