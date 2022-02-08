Большунов пропустит спринтерскую гонку на Олимпиаде в Пекине

Олимпийский чемпион Пекина Александр Большунов пропустит спринт, который запланирован в столице Китая на 8 февраля.

Информацию о том, что новоиспеченный олимпийский чемпион принял решение не участвовать в предстоящих стартах, подтвердил старший тренер российской лыжной сборной Юрий Бородавко в интервью журналистам «Чемпионата». Национальную команду в данном виде соревнований представят Александр Терентьев, Сергей Устюгов и Артем Мальцев.

Сборная России на данный момент занимает третье место в общекомандном медальном зачете. В активе спортсменов, выступающих под флагом ОКР, семь медалей разного достоинства.