Минздрав Подмосковья не выявил нарушений условий труда в перинатальном центре Коломны

Предварительная проверка минздрава Московской области не выявила нарушений в перинатальном центре Коломны, где в январе несколько младших медицинских сестер устроили голодовку из-за недовольства условиями труда.

Начальник управления планирования и контроля за медицинской деятельностью в рабочее время регионального ведомства Оксана Сертакова рассказала, что смена медсестер длится 12 часов по графику два дня через два. По ее словам, персонал перинатального центра 60% рабочего времени выполняют свои обязанности, а 40% — отдыхают, поэтому говорить о перегруженности неуместно. Об этом пишет телеканал «360».

«Мы проверили все начисления и не выявили никаких нарушений. Более того, я хочу отметить, что та сумма, которую они получают на руки, — это 40 тысяч рублей. При таком графике работы и такой нагрузке это достаточная сумма», — отметила Сертакова.

При этом стоит отметить, что лавный врач Коломенского перинатального центра Татьяна Шаврак узнала о начале голодовки четырех младших медсестер из письма от независимого профсоюза «Действие». Однако сам персонал о своем недовольстве ей не говорил.

«К нам ни разу лично никто не подходил. Никто не заявил о том, что человека что-то не устраивает. Мне на рабочую почту пришло письмо от организации «Действие». В письме говорилось о том, что четыре наших человека организовали первичную ячейку от этого профсоюза», — объяснила главврач.

Известно, что медсестра Наталья Трухина, объявившая голодовку, нашла данный профсоюз через соцсети. Девушка сообщила, что они все время советуются с юристами организации и получают от них поддержку.