CNN: Зеленский отменил переговоры с главой МИД Германии из-за разногласий по «СП-2»

Президент Украины Владимир Зеленский отменил переговоры с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок якобы из-за позиции Германии по трубопроводу «Северный поток — 2» и поставкам вооружения Киеву, заявил журналист телеканала CNN Джейк Таппер.

Журналист телеканала CNN со ссылкой на собеседника, близкого к украинским властям сообщил, что решение президента Украины связано с отказом главы министерства иностранных дел Германии сообщить о том, что Берлин откажется от российского газопровода даже в случае якобы «нападения» России, а также из-за отказа ФРГ предоставить Киеву прямую или косвенную военную поддержку.

Таппер добавил, что отказ был официально описан в качестве ошибки во время составления графика. Однако, по словам журналиста телеканала CNN, отмена переговоров была сделана специально.