Жилые дома и детсады в Пушкине остались без отопления из-за ремонта трубы на Павловском шоссе

Теплоэнергетики ремонтируют трубопровод в районе Павловского шоссе в Пушкине, поэтому отопление пришлось отключить в нескольких детских садах, школах и жилых домах.

В зону ремонтных работ попали 76 жилых домов, 11 зданий больниц. А также шесть детских учреждений и пять школ.

«В Пушкине в ГБДОУ №3 и на улице Малиновской в ГБДОУ №10, из-за аварии на теплосетях дважды в течение недели на буднях более суток отсутствует отопление. Также с наступлением оттепели протекла крыша, в группах стоят тазики», — рассказал один из местных жителей изданию.

В ГУП ТЭК в свою очередь сообщили об изношенности тепломагистрали, которая включена в программу реконструкции. Теплоснабжение попавших в зону дефекта зданий сейчас ограничено, но горячая вода подается в полном объеме, отметили в предприятии.

Число коммунальных аварий существенно увеличилось в Санкт-Петербурге с приходом зимы. Так, накануне на Рыбацкой улице во время ремонта труб, в результате инцидента в жилом доме перегорела проводка и обвились потолки. После этого по всем этажам хлынула вода и здание осталось без отопления.

Специалисты уже не первый раз сообщают о проблемах с теплосетями и аварийных домах в Смольный. Но администрация во главе с губернатором Александром Бегловым не предпринимает никаких действий в их устранении.