Украинский эксперт Скаршевский: Зеленский постоянно затягивает урегулирование в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский имеет план Б по мирному урегулированию ситуации в Донбассе — он постоянно его затягивает. Об этом сообщил украинский эксперт Виктор Скаршевский.

Украинский лидер, по словам специалиста, настроен на «консервацию текущей ситуации», то есть постоянное промедление решения этого вопроса. Скаршевский выразил уверенность, что Верховная рада в любом случае не примет законы касательно Донбасса. Кроме того, Зеленский и его партия «Слуга народа» не намерены проводить процесс реинтеграции региона «с политической точки зрения», отметил эксперт.

«Зачем ему на будущих президентских выборах миллион, а может даже больше нелояльных избирателей, которые явно проголосуют против него», — объяснил Скаршевский.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что ответ России в случае обострения отношений с Западом или попытки устроить провокацию в Донбассе может развиваться по одному из нескольких сценариев, включающих в себя в числе прочего и возможность освобождения всего Юго-Востока Украины.