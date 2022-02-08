Хазин объяснил, почему в Европе не снижается цена на газ

Европейский энергетический кризис, сопровождающийся многократным подорожанием газа, был создан и продлевается искусственным образом ради получения сверхприбылей.
Об этом в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» рассказал известный политолог и экономист Михаил Хазин, который прокомментировал появившуюся в европейской прессе информацию о желании Евросоюза снизить долю российского газа, и о планах Брюсселя построить новый газопровод, который соединит Каталонию с Германией.
Как напомнил по этому поводу Михаил Хазин, все в Европе знают, что российский газ для европейских потребителей является самым дешевым и доступным. Но если Европа сама хочет потреблять более дорогой газ, это ее право, тем более, что у России теперь есть возможность продавать голубое топливо на Восток – в Китай и Юго-Восточную Азию.
Все дело в том, что европейские хозяева энергетического рынка сами не заинтересованы в снижении цены на газ.
«Вся нынешняя истерия с подорожанием газа была создана с одной целью – чтобы под нее тот дешевый российский газ, который западно-европейскими компаниями был получен и закачан в подземные хранилища в прошлом году, можно было продавать с наценкой в 500–600%, — объяснил Хазин. — То есть речь идет о том, чтобы получить сверхприбыли, а ответственность за повышение цен на газ свалить на Россию, которая якобы не дает Европе дополнительный дешевый газ».
Но, подчеркнул политолог, Россия при всем желании не может дать Европе дополнительные объемы дешевого газа, так как его туда не пустят сами европейские олигархи, заинтересованные в получении сверхприбылей.
До тех пор, пока из европейских подземных хранилищ не будет с максимальной наценкой распродан весь полученный ранее российский газ, местные воротилы не пустят туда дополнительные объемы топлива, чтобы не допустить снижения цен.
«То есть это в чистом виде паразитирование на своем населении, так пусть это население (европейское) и разбирается со своими олигархами», — заключил Михаил Хазин.
Напомним, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в своем блоге, что по сравнению с 2021 годом цены на газ в Европе выросли в 6-10 раз, что оказало большое влияние также на стоимость электроэнергии.