Хазин объяснил, почему в Европе не снижается цена на газ

Европейский энергетический кризис, сопровождающийся многократным подорожанием газа, был создан и продлевается искусственным образом ради получения сверхприбылей.

Об этом в эфире YouTube-канала «Sputnik на русском» рассказал известный политолог и экономист Михаил Хазин, который прокомментировал появившуюся в европейской прессе информацию о желании Евросоюза снизить долю российского газа, и о планах Брюсселя построить новый газопровод, который соединит Каталонию с Германией.

Как напомнил по этому поводу Михаил Хазин, все в Европе знают, что российский газ для европейских потребителей является самым дешевым и доступным. Но если Европа сама хочет потреблять более дорогой газ, это ее право, тем более, что у России теперь есть возможность продавать голубое топливо на Восток – в Китай и Юго-Восточную Азию.

Все дело в том, что европейские хозяева энергетического рынка сами не заинтересованы в снижении цены на газ.

«Вся нынешняя истерия с подорожанием газа была создана с одной целью – чтобы под нее тот дешевый российский газ, который западно-европейскими компаниями был получен и закачан в подземные хранилища в прошлом году, можно было продавать с наценкой в 500–600%, — объяснил Хазин. — То есть речь идет о том, чтобы получить сверхприбыли, а ответственность за повышение цен на газ свалить на Россию, которая якобы не дает Европе дополнительный дешевый газ».

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Но, подчеркнул политолог, Россия при всем желании не может дать Европе дополнительные объемы дешевого газа, так как его туда не пустят сами европейские олигархи, заинтересованные в получении сверхприбылей.

До тех пор, пока из европейских подземных хранилищ не будет с максимальной наценкой распродан весь полученный ранее российский газ, местные воротилы не пустят туда дополнительные объемы топлива, чтобы не допустить снижения цен.

«То есть это в чистом виде паразитирование на своем населении, так пусть это население (европейское) и разбирается со своими олигархами», — заключил Михаил Хазин.

Global Look Press / Zucchi/EUC

Напомним, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в своем блоге, что по сравнению с 2021 годом цены на газ в Европе выросли в 6-10 раз, что оказало большое влияние также на стоимость электроэнергии.