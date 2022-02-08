Украинский политолог Романенко: Макрон привезет Зеленскому невыгодные инициативы

Президент Франции Эммануэль Макрон после беседы с российским коллегой Владимиром Путиным привезет украинскому лидеру Владимиру Зеленскому невыгодные для Киева предложения. Соответствующее заявление сделал политолог Юрий Романенко.

Романенко на личной странице в социальной сети Facebook заявил, что выступление президента Франции на пресс-конференции с российским коллегой такое же «бессмысленное», как современная французская философия. По словам украинского политолога, Макрон привезет Зеленскому европейскую пустоту и инициативы Путина.

Специалист в качестве подтверждения своей теории подчеркнул, что президент Франции назвал конфликт на территории Донбасса «украинским». Однако эксперт не стал объяснять, в чем именно заключается противоречие этих слов. Макрон недавно после переговоров с Путиным заявил, что в беседе с Зеленским призовет Киев выполнить минские договоренности.