Шольц заявил о жестких санкциях против России в случае эскалации

Санкции в отношении России будут крайне жесткими и всеобщими, если произойдет дестабилизация на Украине. Соответствующим заявлением поделился немецкий канцлер Олаф Шольц.

Шольц во время пресс-конференции в Вашингтоне сообщил, что они ясно дали понять о принятии жестких, согласованных и обширных санкций, если дело якобы дойдет до военной агрессии против Киева.

Недавно на территории Вашингтона состоялась беседа канцлера Германии с президентом США Джо Байденом. В ходе переговоров Шольц и американский лидер провели обсуждение двусторонних отношений, кризиса Украины, борьбы с коронавирусной пандемией и защиты климата.

Россия уже много раз опровергала обвинения Запада и Киева якобы в «агрессивных действиях» против Украины. Москва заявляла, что никуда не собирается «вторгаться» и не планирует ни на кого «нападать».